Украинская поп-певица Оля Полякова 29 марта поздравила в Instagram подругу Ольгу Ясинскую с днем рождения и выложила яркие снимки, где они вместе

Подруга певицы — жена украинского продюсера Михаила Ясинского.

На снимках женщины отдыхают на яхте вместе с детьми и обнимаются на кушетке на природе. Ясинская показывает язык. «Поставили крест»: Оля Полякова объяснила, почему женщины часто ненавидят друг друга © Оля Полякова/Инстаграм

«Олечка! @reyareya_79 Дорогая моя подружка, партнерка, как нам всем с тобой повезло! Ты, как и я, рабочая лошадка, и вместе мы не просто сила, мы цунами, но не разрушающая, а созидательная! Будь счастлива, здорова, любима и, конечно, богата», — написала певица.

Ранее Полякова поделилась кадрами с отдыха с дочерью Марией в Египте.