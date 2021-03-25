Совсем недавно Марие исполнилось 16 лет, и по законам Украины лицо, не достигшее совершеннолетия, не имеет права употреблять алкоголь. Несмотря на это девушка пригубила из бокала жидкость, похожую на вино.
«Машенька…Дочь! Ты что бухаешь?» — удивленно спросила ее певица.
Звездная дочь ответила, что в бокале вишневый сок, мать в ответ на это заявление напела ей отрывок из песни российского композитора Игоря Николаева: «Малиновое вино к пьянящему аромату подмешана горечь слез и ранняя боль потерь».
Выложила фото и видео с отдыха и сама Мария, но нарвалась на критику за изъяны фигуры, подписчики написали ей, что уже пора обратить внимание на лишний вес и целлюлит.
«Вес набрала, видно», «Фотошоп это не твое», «Пора взять себя в руки», — такие комментарии оставили пользователи.
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Мария Полякова в настоящее время учится в киевской гимназии «Консул», после школы собирается поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении. В середине марта музыкальная группа, организованная Поляковой-младшей выпустила первый клип.
Звездная мать называет Марию «Суперблондинка. Улучшенная версия». Также недавно стало известно, что с 13 лет девочка зарабатывает на своих соцсетях по несколько тысяч долларов в месяц.