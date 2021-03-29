США требуют от Германии отказаться от газопровода «Северный поток 2», однако ФРГ намерена завершить реализацию проекта. На этом фоне отношения стран ухудшились.
«Энергетическая безопасность не была под контролем американцев даже во время холодной войны. Их дерзость просто зашкаливает», — подчеркнул Рар.
Если разрешить американцам самым наглым образом и шантажом вмешиваться в европейскую энергетическую политику, то они будут вмешиваться по любому вопросу, пояснил эксперт.
Интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.