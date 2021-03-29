Европа уже во многих вопросах становится автономной, ведя свои собственные дела, и тем более наглым выглядит вмешательство Соединенных Штатов политику ЕС, сказал политический обозреватель Александр Рар в интервью Украина.ру

«Северный поток – 2»: Позиции Германии и США неизменны, в НАТО и ЕС нет единства, Польша — жертва русофобии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Энергетическая безопасность не была под контролем американцев даже во время холодной войны. Их дерзость просто зашкаливает», — подчеркнул Рар.

Если разрешить американцам самым наглым образом и шантажом вмешиваться в европейскую энергетическую политику, то они будут вмешиваться по любому вопросу, пояснил эксперт.

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