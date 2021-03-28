Ответственность за провал вакцинации на Украине в первую очередь несут три человека - президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом политэксперт Елена Броницкая заявила на днях в эфире телеканала «Перший Незалежний»

«Аж стыдно»: Степанов рассказал, почему темпы вакцинации на Украине вдвое ниже запланированных © Facebook, Максим Степанов

Броницкая задалась вопросом, почему ни президент, ни премьер не договорились с производителями вакцин от коронавируса, как это сделал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Также есть вопросы к пану Зеленскому, к нашему премьер-министру [Денису] Шмыгалю. Почему они не провели переговоры с производителями Pfizer, Moderna, чтобы эти производители дали согласие на производство этой вакцины в Украине? Например, Медведчук еще в декабре договорился с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы центр им. Гамалеи предоставил нам лицензию и формулу, чтобы производить у нас "Спутник V"», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что Медведчук договорился о возможности производить «Спутник» на заводе «Биолек» в Харькове. По словам Броницкой, если бы производство запустили, то сегодня украинцы уже вакцинировались бы своей вакциной. Кроме того, по ее мнению, таким образом Украина не только сохранила бы рабочие места, но и повысила свой престиж в мире.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию в размере 500 тысяч доз произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. В четверг, 25 марта, из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.

По состоянию на 28 марта, на Украине привили от коронавируса 196 879 человек.