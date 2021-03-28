Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило новый температурный режим хранения вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом на днях сообщила пресс-служба агентства

Японка чуть не задохнулась после вакцинации Pfizer © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк отметили, что в течение двух недель лекарство можно держать при температуре от —25 до —15, то есть в обыкновенном фармацевтическом холодильнике.

До недавнего времени вакцину Pfizer разрешалось хранить только в специальных холодильниках при температуре от —60 до —90, что усложняло логистику и транспортировку лекарства. В ЕМА надеются, что новые правила будут способствовать более быстрому распространению вакцины в ЕС.

Тем временем производителю российской вакцины «Спутник V», по данным главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, удалось обеспечить возможность перевозки части данных препаратов при температуре от +2 до +8. Министр отметил, что начало выпуска вакцины с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от COVID-19.