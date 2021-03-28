Темпы вакцинации от коронавируса на Украине в 1,8 раза ниже запланированных. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил в интервью «Радио Свобода» 27 марта

Минздрав Украины планирует новые контракты на закупку вакцин © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Мы отстаем [по темпам вакцинации] почти в два раза, немного меньше — в 1,8 раза, от того плана, который мы наметили», — признал Степанов, отметив, что причина тому — организационные проблемы.

Так, в качестве примера он привел несвоевременное открытие прививочных пунктов в регионах, где вместо 23 запланированных заработали лишь четыре.

«Мне аж стыдно… Я собираюсь достаточно жестко реагировать. Я уже дал представление на некоторых губернаторов о привлечении к дисциплинарной ответственности директоров департаментов здравоохранения, поскольку именно они ответственны в области», — заявил глава Минздрава.

Еще одной причиной недостаточных темпов вакцинации он назвал распространяемый негатив со стороны ведущих политиков страны, в том числе экс-президента Петра Порошенко, который подверг резкой критике качество завезенной вакцины. Министр отметил, что Кабмину приходится предпринимать контрмеры: устраивать коммуникационную кампанию в поддержку препаратов от COVID-19, создавать социальную рекламу и бороться с информационными вбросами.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию в размере 500 тысяч доз произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. В четверг, 25 марта, из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.

По состоянию на 28 марта, на Украине привили от коронавируса 196 879 человек.