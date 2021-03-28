Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что после «возвращения» Крыма Киев выдворит оттуда граждан РФ, переехавших на полуостров с материковой части России. Он сказал об этом в эфире телеканала «Дом» 27 марта

Сотрудники СБУ пригрозили бывшим коллегам из Крыма © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны, если в ней находится нежелательное лицо», — заявил Резников.

При этом он отметил, что если россияне заехали в Крым и Севастополь через КПВВ «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинка», то есть через «украинскую официальную часть», то, скорее всего, «к ним не будет вопросов».

Вице-премьер отметил, что это гибридный ответ в «гибридной войне».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.