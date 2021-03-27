Ранее Матович пошутил о передаче России Закарпатья в качестве платежа за вакцину «Спутник V», что вызвало скандал на Украине и требования украинского МИДа принести официальные извинения.
Эксперт отметил, что эту же цель преследует его стремление заполучить российскую вакцину «Спутник V».
«Перед глазами у словаков очень успешный опыт Польши — страны, которая выполняет роль своеобразной витрины ЕС на границе с Российской Федерацией. В прошлом году европейские чиновники приняли очень резонансное решение о выделении Варшаве на инфраструктурные проекты астрономической суммы в 160 млрд евро (при общем бюджете такой помощи странам ЕС в 600 млрд)», — указал Иваненко.
Если гипотетически допустить смену статуса Закарпатья в духе «шутки» Матовича, то бывшая Подкарпатская Русь превратится для Словакии в аналог Калининградской области для Польши, и это принесет большую экономическую выгоду Братиславе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.