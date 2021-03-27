Премьер-министр Словакии Игор Матович своими шутками насчет Закарпатья утверждается в глазах избирателя как прагматичный политик, стоящий выше идеологических предрассудков. Об этом рассказал политолог Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Словакия приглашает Россию к расширению своих границ на запад? © Facebook, Игорь Иваненко

Эксперт отметил, что эту же цель преследует его стремление заполучить российскую вакцину «Спутник V».

«Перед глазами у словаков очень успешный опыт Польши — страны, которая выполняет роль своеобразной витрины ЕС на границе с Российской Федерацией. В прошлом году европейские чиновники приняли очень резонансное решение о выделении Варшаве на инфраструктурные проекты астрономической суммы в 160 млрд евро (при общем бюджете такой помощи странам ЕС в 600 млрд)», — указал Иваненко.

Если гипотетически допустить смену статуса Закарпатья в духе «шутки» Матовича, то бывшая Подкарпатская Русь превратится для Словакии в аналог Калининградской области для Польши, и это принесет большую экономическую выгоду Братиславе, заключил собеседник издания.

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