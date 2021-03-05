Свой интерес в близости российской границы может быть и у словацкой политической элиты. Нахождение их в непосредственной близости от геополитического рубежа может существенно повысить статус ныне периферийной для ЕС Братиславы, считает политолог Игорь Иваненко

- Игорь, высказывание премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче России Закарпатья в качестве платежа за вакцину Спутник V, что вызвало скандал на Украине, и требования украинского МИДа принести официальные извинения Братиславой Киеву, действительно всего лишь шутка? Или в каждой шутке всегда есть доля шутки? Может ли что-то серьезно за всем этим стоять?

— Политики подобного уровня как правило «просто так» не шутят. Игор Матович этой репликой утверждается в глазах избирателя как прагматичный политик, стоящий выше идеологических предрассудков.

Эту же цель преследует его стремление заполучить российскую вакцину Спутник V.

Перед глазами у словаков очень успешный опыт Польши — страны, которая выполняет роль своеобразной витрины ЕС на границе с Российской Федерацией.

В прошлом году европейские чиновниками приняли очень резонансное решение о выделении Варшаве на инфраструктурные проекты астрономической суммы в 160 млрд. евро (при общем бюджете такой помощи странам ЕС в 600 млрд.) Как известно Польша, непосредственно граничит с Россией через Калининградскую область.

Если гипотетически допустить смену статуса Закарпатья в духе «шутки» Матовича, то бывшая Подкарпатская Русь превратится для Словакии в аналог Калининградской области для Польши.

- Чем может быть полезен для Словакии вариант передачи Закарпатья России, если гипотетически предположить, что такое могло бы произойти?

— Россия по своему обычаю направляет существенные ресурсы на развитие окраинных территорий. К слову сказать, в настоящее время валовый региональный продукт Калининградской области многократно превосходит аналогичный показатель Закарпатья, при том, что население украинского региона более многочисленно.

В случае нормализации отношений России с ЕС благополучный восточный сосед может помочь развитию словацкой экономики.

К примеру, средний уровень доходов населения в Калининградской области вполне сопоставим с доходами жителей сопредельных польских воеводств. Это заметно по тому, что калининградцы пока была открыта граница с Польшей, ездили туда в основном не на работу, а за покупками, поскольку цены на продовольственные товары в Польше ниже. В 2014 г. жители Русской Прибалтики оставили в розничных магазинах Польши свыше 20 млн. евро. Согласитесь, это существенное подспорье для польского малого бизнеса.

В досанкционный период торговый оборот Польши с Калининградской областью достигал почти 1 млрд. долларов. Поляки активно экспортировали на север продукты питания, строительные материалы, электрооборудование. При этом российский регион выполнял ещё и роль перевалочной базы на пути грузов в «материковую» Россию.

Общий экспорт из Польши в Россию достигал тогда 11 млрд. долларов. Сейчас он опустился до 7 млрд., но и об этом показателе Словакия может только мечтать.

Поляки очень выигрывали от экономической кооперации с сопредельным российским регионом. Польские фирмы выступали подрядчиками многочисленных строек и ремонтных работ в Калининграде, открывали производства неподалёку от польских городов, но на таможенной территории Евразийского экономического союза. Существовала практика совместной сборки корабельных секций судоремонтными заводам Польши и Калининградской области.

Не стоит забывать, что Россия является весьма щедрым донором фондов развития трансграничных регионов. В случае с той же Польшей федеральные власти брали на себя не менее четверти расходов, связанных с совместными экологическими и гуманитарными проектами.

Так что, несмотря на весь негатив в политических отношениях Варшавы и Москвы недавнего времени, поляки стабильно получали серьёзную выгоду от соседства с российским регионом. Чем же Словакия хуже, если вдруг представится такая возможность?

- Но ведь сейчас отношения России с евроатлантическими структурами, мягко говоря, очень натянуты. Это значит, что упомянутые преимущества словакам не грозят?

— В этом случае также можно пойти по стопам поляков и воспользоваться статусом приграничья с «русским медведем». Ведь по линии НАТО и военного бюджета США Польша привлекает очень серьёзные ресурсы.

Идёт строительство инфраструктуры под размещение 6 тыс. военнослужащих США, а также обслуживающего персонала и возможного развёртывания группировки до 20 тыс. человек. Это не только казармы, жилые дома, военные склады, ремонтные базы, но и современные телекоммуникационные системы, модернизированные аэродромы, железнодорожные магистрали.

В случае как со стратегическими складами НАТО и бронетанковой базой в Познаньском воеводстве финансирование идёт напрямую из Северо-Атлантического блока — 183 млн. долларов.

В других случаях работы ведутся на условиях софинансирования, в том числе, из госбюджета Польши. Но поляки, на мой взгляд, справедливо рассчитывают, что потраченные ими средства по обустройству американцев с лихвой компенсируются загрузкой местного строительного комплекса, развитием гражданской инфраструктуры вокруг американских военных баз, созданием новых рабочих мест.

К тому же польские вооружённые силы получат в совместное распоряжение с американцами объекты, которые вряд ли создали бы самостоятельно. Это центры боевой подготовки, современные транспортно-логистические комплексы.

Примечательно, что в Польше в социально-экономическое сотрудничество с российской Калининградской областью преимущественно вовлечены северо-восточные воеводства, а военная инфраструктура НАТО и США создаётся в основном на западе страны. Такое вот разделение труда. Для Словакии оно также может стать актуальным.

-Получается, что в случае продвижения российских границ на запад Словакия в любом случае окажется в выигрыше?



— Совершенно верно. И мне кажется, что этот намёк сквозит в словах премьер-министра Словакии. Своим резонансным ответом он объективно подталкивает соотечественников к ответу на вопрос: так ли уж плохо быть в близком соседстве с Россией?

Ведь если это государство сегодня даёт спасительную вакцину от смертельно опасной инфекции, если такое соседство способно создать новые рабочие места, стимулировать рост отечественной экономики, то не так уж и страшен «русский медведь».

Свой интерес, очевидно, может быть и у словацкой политической элиты. Нахождение их в непосредственной близости от геополитического рубежа может существенно повысить статус ныне периферийной для ЕС Братиславы.