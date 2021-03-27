Основная масса татар в прошлом веке переехала в Донецкую республику из российских городов, для того чтобы работать в шахтах каменноугольного бассейна, так как горняки в советское время зарабатывали хорошие деньги, а для трудолюбивых татар это имело решающее значение, сообщил эксперт.
«Там (в России. — Ред.) осталась многочисленная родня, семейные и дружеские связи, которые тесно поддерживаются по сей день. Как в такой ситуации татары могут быть против возвращения в Россию?! Не могу себе представить», — сказал Замдыханов.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.