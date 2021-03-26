«Именно спад в промышленности приводит к тому, что ВВП Украины в течение всего этого времени теряет от 0,6 до 2,6% ежеквартально. Даже в последней четверти 2020 года, когда украинская экономика в целом уже почти вышла на прошлогодний уровень, промышленность, по подсчетам Нацбанка, была единственной из шести основных отраслей, которые внесли отрицательный вклад в общее изменение ВВП», — отмечает автор.
Падение промышленности в прошлом году на 5,2%, добавил Тихий, стало определяющим в торможении экономики в целом на 4%.
В частности, за прошлый год на 20% сократилось производство обуви, кирпича и автотранспортных средств.
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