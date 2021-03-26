Спад в промышленности приводит к тому, что ВВП Украины теряет от 0,6 до 2,6% ежеквартально. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Федор Тихий

«Именно спад в промышленности приводит к тому, что ВВП Украины в течение всего этого времени теряет от 0,6 до 2,6% ежеквартально. Даже в последней четверти 2020 года, когда украинская экономика в целом уже почти вышла на прошлогодний уровень, промышленность, по подсчетам Нацбанка, была единственной из шести основных отраслей, которые внесли отрицательный вклад в общее изменение ВВП», — отмечает автор.

Еще не смерть, но уже катастрофа. Что происходит с украинской промышленностью © пресс-служба президента Украины

В частности, за прошлый год на 20% сократилось производство обуви, кирпича и автотранспортных средств.

Подробнее о том, что происходит с украинской промышленностью, читайте в статье на сайте Украина.ру