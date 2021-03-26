Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что ряд субъектов Российской Федерации вскоре войдет в состав Украины. Об этом он заявил 25 марта в эфире «Радио НВ»

«Уточним границы». Жириновский о будущей судьбе Украины, Белоруссии и Прибалтики © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Мы не знаем, что будет происходить в России. Я могу с уверенностью сказать — и уже неоднократно об этом говорил, — что мы увидим с вами свободную Ичкерию, мы увидим с вами свободный Татарстан, мы увидим с вами Крым в составе Украины. Это будет обязательно при нашей жизни», — уверен он.

Ранее Александр Данилов призвал отказаться от термина «Донбасс», объявив его «российским нарративом».

Чеченская республика Ичкерия — самопровозглашенное квазигосударство, объявившее о выходе из состава РСФСР в 1991 году. В 1994 году ВС РФ начали операцию по восстановлению конституционного порядка в республике в соответствии с указом президента РФ Бориса Ельцина. Известно, что в составе бандформирований в Чечне против федеральной армии воевали некоторые украинские националисты.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.