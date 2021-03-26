Бывший депутат Верховной Рады Семен Семенченко 26 марта в своем Facebook опроверг информацию о том, что его арестовали и ему предъявили подозрение по делу о частной военной компании (ЧВК), которая поставляла военные товары из России

ЧВК имени Семенченко. Зачем Зеленскому покрывать Порошенко © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Он заверил, что не собирается прятаться от следствия.

«Сейчас еду в СБУ на Аскольдов, чтобы получить подозрение и дать объяснения», — заверил бывший депутат.

На днях силовики сообщили о разоблачении частной военной компании. Организаторами назвали Семена Семенченко и Евгения Шевченко, известного как агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По версии следствия, они провозили мимо таможни товары из РФ, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам. Правоохранители сообщили Семенченко и Шевченко о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».