«Взял несколько дней выходных, отключил телефоны, отпраздновал с боевыми товарищами день СБУ и утром вышел на работу. С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ страшным террористом. Информация о том, что меня арестовали и предъявили подозрение, не соответствует действительности. Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ», — написал Семенченко.
Он заверил, что не собирается прятаться от следствия.
«Сейчас еду в СБУ на Аскольдов, чтобы получить подозрение и дать объяснения», — заверил бывший депутат.
На днях силовики сообщили о разоблачении частной военной компании. Организаторами назвали Семена Семенченко и Евгения Шевченко, известного как агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По версии следствия, они провозили мимо таможни товары из РФ, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам. Правоохранители сообщили Семенченко и Шевченко о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».