Шесть парламентских партий преодолели бы 5%-й барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце марта 2021 года, и лидировала бы по-прежнему президентская партия «Слуга народа». Об этом 26 марта свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг» на ее сайте

В частности, лидирует «Слуга народа» (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

За партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко респонденты отдали бы 15% голосов, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 14,8%, за партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 12,4%, за партии «Сила и честь» Игоря Смешко и «Украинская стратегия Гройсмана» Владимира Гройсмана — по 5%.

Остальные партии не преодолели бы 5-й% барьер и не прошли в Раду.

Опрос провели 23-24 марта 2021 года среди 2,5 тыс. респондентов по всей Украине с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Ранее сообщалось, что, по данным «Рейтинга», в начале марта лидировала партия «Слуга народа», однако отрыв от партии Порошенко составил почти 5%, а не почти 6%.