В Белоруссии правоохранители задержали более 200 человек, участвующих в акциях протеста 25 марта. Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова

В Белоруссии милиция разоблачила тайный протест лыжников © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Мы разберемся в каждой ситуации», — пообещала Чемоданова.

Накануне в преддверии запланированной оппозицией масштабной акции протеста в центр Минска стянули спецтехнику, а также усиленные наряды милиции и ОМОНа. В этот день белорусская оппозиция традиционно празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики. В 2021 году она анонсировала масштабные акции протеста против нахождения у власти президента Александра Лукашенко.