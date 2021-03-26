Представитель МВД добавила, что по каждому факту правоохранители проведут проверки.
«Мы разберемся в каждой ситуации», — пообещала Чемоданова.
Накануне в преддверии запланированной оппозицией масштабной акции протеста в центр Минска стянули спецтехнику, а также усиленные наряды милиции и ОМОНа. В этот день белорусская оппозиция традиционно празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики. В 2021 году она анонсировала масштабные акции протеста против нахождения у власти президента Александра Лукашенко.