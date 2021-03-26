Он напомнил, что у российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» есть действующий контракт по транзиту газа через Украину на ближайшие три с половиной года. Что будет происходит с транзитом после 2024 года — вопрос открытый, отметил эксперт.
«Очевидно, что "Газпром" будет снижать транзит через Украину, — вопрос только в том, до каких параметров. Я не верю, что "Газпром" полностью прекратит поставки, — это первое. Второе — украинский рынок важен для "Газпрома", что бы ни происходило, это дополнительные 10 млрд кубометров импорта», — заявил Марунич.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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