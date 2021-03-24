Нападки Соединенных Штатов Америки на «Северный поток — 2» носят политическую подоплеку, при этом возможности для усиления санкционного давления на проект исчерпаны, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

- Дмитрий, госсекретарь США Блинкен увязал судьбу «Северного потока — 2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США» и пообещал напомнить своему немецкому коллеге о санкциях за участие в трубопроводе. Как вы считаете, осталась ли у Штатов возможность усилить давление на проект?

— США собираются вводить какие-то новые санкции, но я сначала хочу посмотреть на их суть. Мне лично кажется, что все, что могли, они уже сделали.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Но на этом США в рамках санкций уже сделали все, что могли. Другая возможность — это политическое давление на правительства европейских стран, евроструктуры, в частности, Еврокомиссию.

Но это неформальная история. Будут что-то там обещать, шантажировать, не более того.

- Как вы считаете, почему для США так важно остановить СП-2, почему по этому проекту принимаются столь беспрецедентные меры давления?

— С моей точки зрения, Штаты рассматривают «Северный поток — 2» как элемент давления на Российскую Федерацию. Сам по себе трубопровод их не интересует.

Давление на этот проект приводит к тому, что ущемляются интересы фирм, участвующих в нем, а это прежде всего интересы европейских компаний, причем не только энергетический, но и страховой бизнес, и банки, и так далее, и тому подобное.

Таким образом, осуществляется давление на Евросоюз и Российскую Федерацию в целом. Вообще проект увязывают с политическими резонами.

При чем здесь благополучие той же самой Прибалтики? У США же не только Украиной обеспокоились. Каким образом Прибалтика связана с трубопроводом, который проложен по офшорной части?

Вообще через Прибалтику никогда никакой газ не качался в Европу. Так что давление на «Северный поток — 2» — это чистой воды политическая манипуляция.

Мол, мы, США, являемся мировым полицейским, мы считаем, что здесь должно быть так, а не иначе, только потому, что нам так хочется, потому что мы так считаем. Вот такая логика.

- Но разве такой подход не контрпродуктивен? Кому понравится, что в его экономические интересы постоянно вмешиваются США?

— Совершенно верно, и это показали недавние события на Украине. Вот смотрите, Киев закупил у Китая вакцины, деньги перечислили, но вакцины нет.

И это в общем-то неудивительно, так как испортили отношения с Пекином в связи с ситуацией вокруг завода «Мотор Сич».

Это крупное предприятие в Запорожье, куда готовы были войти китайские акционеры вместе с украинскими. И тут завод собираются национализировать.

Китайский МИД уже неоднократно выразил свое негативное отношение к этому, прямо указав, что грубо попираются интересы китайских инвесторов. По всей видимости, будет суд, и китайские акционеры будут требовать значительной компенсации.

А все это потому, что американцам захотелось не отдавать «Мотор Сич» КНР. Американцы якобы предлагают вместо многомиллиардных китайских инвестиций один контракт на ремонт афганских вертолетов советского производства.

Так что «Северный поток — 2» — это только один из примеров.

- Сейчас для всех очевидно, что «Северный поток — 2» будет завершен и без участия европейских партнеров, если не произойдет чего-то экстраординарного. Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что США могут спровоцировать обострение боевых действий на Украине, чтобы остановить транзит и нанести таким образом еще один удар по «Северному потоку — 2». Как вы считаете, такое возможно? К чему приведет остановка транзита через Украину в ближайшее время?

— Это какая-то глупость, если честно. Мне кажется, что тут причинно-следственные связи немного нарушились.

Если дестабилизировать транзит через Украину, наоборот, русские скажут европейцам: смотрите, мы вам даем трубопровод, который вам гарантированно поставит газ без всякой Украины.

«Северный поток – 2»: Берлин предлагает Вашингтону «водородную сделку» на Украине © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Американцы могут пытаться дестабилизировать ситуацию на Украине разве что для того, чтобы нарастить поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Но это, наоборот, приведет к тому, что «Северный поток — 2» станет еще более востребованным, поскольку он никак не зависит от воли Украины.

Дестабилизировать ситуацию на Украине — это нанести удар по надежности Украины как транзитера. Тогда станут востребованы любые иные маршруты поставок, в том числе и «Северный поток — 2», и СПГ.

- Не секрет, что, после того как «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию, украинская ГТС перестанет быть незаменимой. Тот же Дробницкий говорил, что у России на фоне откровенной войны против проекта совершенно пропадает заинтересованность в прокачке газа через Украину в прежних объемах. Как вы считаете, выгодно ли России прекратить транзит через Украину после достройки «Северного потока — 2»?

— У «Газпрома» и «Нафтогаза» есть действующий контракт по транзиту газа через Украину на ближайшие три с половиной года. «Газпром» будет обязан выполнять положения контракта, потому что в противном случае будет суд, и «Газпром» его проиграет.

Поэтому до 2024 года Киев будет получать то, что уже забронировано. Что будет потом, это вопрос открытый.

Факторов много, но очевидно, что «Газпром» будет снижать транзит через Украину, — вопрос только в том, до каких параметров.

Я не верю, что «Газпром» полностью прекратит поставки, — это первое. Второе — украинский рынок важен для «Газпрома», что бы ни происходило, это дополнительные 10 млрд кубометров импорта.

- Но ведь закупки газа у России Украина прекратила — по крайней мере, так говорят представители официального Киева…

— Ну послушайте, все ведь прекрасно понимают, что происходит. Газ идет через Украину, потом в Словакию, где его значительную часть выкупают трейдеры и поставляют Украине обратно по реверсной схеме.

Сейчас уже задействованы каналы виртуального реверса (когда газ физически не доходит до той же Словакии и остается на Украине, хотя по документам сделка выглядит как поставки из Словакии. — Ред.)

Это не только со Словакией, но и со всеми граничащими с Украиной странами. Насыщение этих рынков в значительной степени российское.

Если на польском и румынском это в меньшей степени, то словацкий и венгерский рынок — это исключительно российский газ.

Поэтому я не верю, что «Газпром» полностью прекратит транзит через Украину, хотя очевидно, что сократит.

Давайте дождемся срока окончания действующего контракта, тогда уже что-то будет более-менее ясно. Пока же я такого рода прогнозы не готов давать.