В прошлом году митрополит Онуфрий из-за эпидемии инициировал проведение всеукраинского «форума мира» в Святогорской лавре. На нем прозвучали разные предложения по восстановлению мира в Донбассе. Однако власть проигнорировала этот форум, — сказал эксперт.
«Более того, есть тревожное ощущение, что удушливая «порошенковщина» вместе с коронавирусной пандемией возвращаются на круги своя», — сказал Анисимов.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.