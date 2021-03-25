Власть не может ничего сделать для народа и родной земли без православной церкви, к которой не хочет прислушиваться теперь уже новый президент Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов

В прошлом году митрополит Онуфрий из-за эпидемии инициировал проведение всеукраинского «форума мира» в Святогорской лавре. На нем прозвучали разные предложения по восстановлению мира в Донбассе. Однако власть проигнорировала этот форум, — сказал эксперт.

«Более того, есть тревожное ощущение, что удушливая «порошенковщина» вместе с коронавирусной пандемией возвращаются на круги своя», — сказал Анисимов.

Православные адвокаты объединились в союз ради защиты УПЦ © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.