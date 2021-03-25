Президент Украины Владимир Зеленский даже при желании ничего не сможет сделать для своей страны, так как государство контролируют именно олигархи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский политолог Руслан Бизяев

Украинскую ситуацию сейчас можно сравнить с «семибанкирщиной», которая была в России в конце 90-х годов. Выход из нее в 2000 году нашёл президент России Владимир Путин с помощью введения нового курса «равноудаления олигархов».

«Просто в сложившейся ситуации именно влияние олигархов на политику не позволяет стране двинуться вперед. <…> И если они контролируют до 80% ВВП или, например, 40% валютной выручки, ну скажите, пожалуйста, какой президент может в этой ситуации что-то сделать?» — сообщил эксперт.

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.