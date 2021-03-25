Офис президента Украины на связи с Международным валютным фондом (МВФ), однако у Украины есть и свои резервы, которые обеспечивают собственный уровень устойчивости. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире программы «Сегодня вечером» 24 марта

По словам советника Владимира Зеленского, Офис президента ведет с МВФ технические консультации по вопросу нового транша. Деньги МВФ для Украины. Что мешает «большему прогрессу» с Фондом © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Согласно плану А, Украина продолжает сотрудничество с фондом, часть законопроектов, которые касаются антикоррупционной архитектуры и реформы судебной системы уже были поданы в Верховную Раду, пояснил Устенко.

«Но ради справедливости нужно сказать, что у нас есть достаточный уровень устойчивости — это 28,5 млрд долларов золотовалютных резервов, которые у нас есть, которые перекрывают пять месяцев нашего импорта, считаются рискованной зоной меньше чем три месяца. Фактически сейчас у нас есть на 70% больше того, что считается допустимым минимумом», — рассказал Устенко.

Ранее Украина выплатила МВФ 4 млн долларов неустойки за транши, запланированные, но не полученные в 2020 году.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Киев готов решить все ключевые вопросы во взаимодействии с МВФ для получения новых траншей до конца года.