По словам советника Владимира Зеленского, Офис президента ведет с МВФ технические консультации по вопросу нового транша.
Согласно плану А, Украина продолжает сотрудничество с фондом, часть законопроектов, которые касаются антикоррупционной архитектуры и реформы судебной системы уже были поданы в Верховную Раду, пояснил Устенко.
«Но ради справедливости нужно сказать, что у нас есть достаточный уровень устойчивости — это 28,5 млрд долларов золотовалютных резервов, которые у нас есть, которые перекрывают пять месяцев нашего импорта, считаются рискованной зоной меньше чем три месяца. Фактически сейчас у нас есть на 70% больше того, что считается допустимым минимумом», — рассказал Устенко.
Ранее Украина выплатила МВФ 4 млн долларов неустойки за транши, запланированные, но не полученные в 2020 году.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Киев готов решить все ключевые вопросы во взаимодействии с МВФ для получения новых траншей до конца года.