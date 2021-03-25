Как только доходит до конкретных действий по восстановлению мира в Донбассе, Украина идет на провокации и срывает заседания. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава ДНР Денис Пушилин

Украинская сторона уже не скрывает своих намерений уничтожить любую возможность как-то договориться. Об этом говорит и обострение ситуации в Донбассе, и срыв заседания Контактной группы в Минске под выдуманным предлогом, и махинации с документами на минской и нормандской площадках, сказал эксперт.

«Каждый раз, когда Киеву нужно приступать к конкретике для мирного урегулирования конфликта, украинская делегация идет на какие-то провокации. Например, на прошлом заседании был совершен демарш участников переговоров от Киева под странным предлогом», — напомнил Пушилин.

Будет ли война? Кому выгодно обострение на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.