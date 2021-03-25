На Украине на видео попали последние минуты жизни военнослужащей, сделавшей прививку от коронавируса вакциной CoviShield. Ролик 24 марта опубликовал YouTube-канал «Шарий.net»

Военнослужащая получила прививку вакциной Covishield 21 марта. После вакцинации, по состоянию на утро 23 марта, украинка на самочувствие не жаловалась. Спустя три дня она скончалась в Одесской области.

Обнародованы результаты вскрытия первой украинки, умершей после вакцинации © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Приехавшие по вызову медики констатировали смерть женщины.

По результатам вскрытия, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. У женщины также установили атеросклеротический кардиосклероз.

Covishield — индийский аналог вакцины AstraZeneca. На сегодняшний день в мире зафиксировано несколько случаев смерти людей после прививки этой вакциной. Предположительно, препарат может вызывать тромбоз. Именно оторвавшийся тромб рассматривался как одна из возможных причин смерти украинской военнослужащей.

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, смерть женщины никак не связана с вакцинацией. При этом в стране зафиксировали еще одну смерть после прививки от коронавируса. В Черновицкой области после прививки скончался один из провизоров аптеки регионального военного госпиталя. В Минздраве заявили, что причиной смерти мужчины был инсульт.