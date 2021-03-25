Военнослужащая получила прививку вакциной Covishield 21 марта. После вакцинации, по состоянию на утро 23 марта, украинка на самочувствие не жаловалась. Спустя три дня она скончалась в Одесской области.
На кадрах видно, как военнослужащая разговаривает с двумя людьми, а затем разворачивается, начинает идти и резко падает лицом на асфальт.
Приехавшие по вызову медики констатировали смерть женщины.
По результатам вскрытия, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. У женщины также установили атеросклеротический кардиосклероз.
Covishield — индийский аналог вакцины AstraZeneca. На сегодняшний день в мире зафиксировано несколько случаев смерти людей после прививки этой вакциной. Предположительно, препарат может вызывать тромбоз. Именно оторвавшийся тромб рассматривался как одна из возможных причин смерти украинской военнослужащей.
По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, смерть женщины никак не связана с вакцинацией. При этом в стране зафиксировали еще одну смерть после прививки от коронавируса. В Черновицкой области после прививки скончался один из провизоров аптеки регионального военного госпиталя. В Минздраве заявили, что причиной смерти мужчины был инсульт.