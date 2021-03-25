Ранее в республике стартовал проект по локализации производства «Спутник V». Планировалось, что промышленное производство будет запущено 30-31 марта.
«В Беларуси на РУП "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении.
Разлив первых промышленных серий вакцин «Спутник V» ведется из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт».
Все необходимые подготовительные работы уже выполнены, отметили в минздраве.
Уже более 50 стран разрешили использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на своей территории: доступ к ней получат полтора миллиарда человек.