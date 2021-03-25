В Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты». Об этом в четверг, 25 марта, сообщила пресс-служба белорусского Минздрава в Telegram

Ранее в республике стартовал проект по локализации производства «Спутник V». Планировалось, что промышленное производство будет запущено 30-31 марта.

«В Беларуси на РУП "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении.

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Все необходимые подготовительные работы уже выполнены, отметили в минздраве.

Уже более 50 стран разрешили использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на своей территории: доступ к ней получат полтора миллиарда человек.