Комплексная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертизы показали, что погибший журналист Вячеслав Черновол был смертельно травмирован в результате ДТП в марте 1999 года. Об этом 24 марта заявил замдиректора Департамента коммуникаций со СМИ МВД Украины Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде»

По его словам, других подтверждений версий гибели пока нет. Тракало сообщил, что экспертиза, которая длилась почти два года и была окончена в 2018 году, установила, что повреждения, которые были обнаружены в ходе экспертизы останков при эксгумации, «сформировались в результате травмирования пассажира, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием».

«Их возникновение является преимущественно результатом действия массивного тупого предмета с преобладающей контактной поверхностью, которым могли быть детали кузова (салона) до его деформации и в дальнейшем части деформированного кузова автомобиля», — цитирует Тракало заключение экспертов.

Замглавы МВД Украины намекнул на зачинщика беспорядков у Офиса Зеленского © Facebook/Антон Геращенко

Черновол был украинским политическим деятелем, диссидентом и журналистом. Погиб в результате автокатастрофы на трассе «Борисполь — Золотоноша» 25 марта 1999 года. В 2000 году Черновол был удостоен звания Герой Украины посмертно.