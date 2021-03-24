Киевские больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом, заполнены на 100%. Об этом 24 марта рассказал заместитель мэра столицы Владимир Бондаренко в эфире телеканала «Украина 24»

«Опорные больницы Киева загружены на 100%, там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем. Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76-80%», — сказал он.

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«Дополнительных договоренностей с Киевской областью в данном случае не может быть, поскольку там также загружены практически все койко-места. Сейчас мы открываем резервы, это установление дополнительных кроватей в коридорах», — добавил Бондаренко.

Он также отметил, что власти Киева ожидают от правительства решения о перепрофилировании ведомственных больниц под лечение пациентов с COVID-19, благодаря чему можно получить около 11 тысяч койко-мест.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.