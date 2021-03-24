По задумке авторов, на граффити изображен прообраз современной Украины, но националисты считают, что нарисована именно Шарий.
В «Нацкорпусе» заявили, что на Украине есть более успешные женщины, которых можно изображать на стенах домов. В качестве примера они привели поэтессу Лесю Украинку.
Инициатором создания рисунка выступили депутаты Николаевского горсовета от Партии Шария, которые хотят повысить культурную и туристическую привлекательность города. Они также прибыли на место события.
Ранее Ольга Шарий и представители Партии Шария заявили, что сходство случайно.