В Николаеве представители «Национального корпуса» пригнали автовышку к дому по ул. Соборной, 13 и начали закрашивать мурал с изображением девушки, похожей на соосновательницу Партии Шария, шеф-редактора «Шарий.net», супругу блогера Анатолия Шария Ольгу Шарий. Об этом сообщила пресс-служба политсилы 24 марта

Партия Шария стала восприниматься как новые, альтернативные «зеленые» - Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

В «Нацкорпусе» заявили, что на Украине есть более успешные женщины, которых можно изображать на стенах домов. В качестве примера они привели поэтессу Лесю Украинку.

Инициатором создания рисунка выступили депутаты Николаевского горсовета от Партии Шария, которые хотят повысить культурную и туристическую привлекательность города. Они также прибыли на место события.

Ранее Ольга Шарий и представители Партии Шария заявили, что сходство случайно.