В январе Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей «Спутник V».
Ийдярто подчеркнул, что «вакцина не имеет паспорта», а отказываться от малейшей возможности вакцинации было бы преступлением против венгерского народа.
«Поэтому венгерское руководство не интересуется происхождением вакцины. Если она эффективна, она нас защищает, то мы хотим видеть ее у нас в использовании», — подчеркнул посол.
Кроме того, по его словам, несмотря на поддержку Будапештом территориальной целостности Украины, отношения с Москвой также важны для Венгрии.
«Когда Россию загоняют в угол, у них складывается впечатление, что весь мир против них. И их реакция временами бывает очень резкой, поэтому мы всегда поддерживаем отношения с Россией», — сказал Ийдярто.
Согласно договору, заключенному между венгерскими властями и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Россия предоставит Венгрии в три этапа 2 миллиона доз вакцины для прививки 1 миллиона человек. Вакцинация «Спутником V» в Венгрии стартовала в начале февраля.