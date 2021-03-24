Эффективный препарат от коронавируса «не имеет паспорта», тем не менее российская вакцина «Спутник V» будет активно применяться на территории Венгрии ради спасения жизней граждан страны. Об этом посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто заявил на днях в эфире тернопольского телеканала «Т1»

Итальянский министр заявил о нужности «Спутника V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Ийдярто подчеркнул, что «вакцина не имеет паспорта», а отказываться от малейшей возможности вакцинации было бы преступлением против венгерского народа.

«Поэтому венгерское руководство не интересуется происхождением вакцины. Если она эффективна, она нас защищает, то мы хотим видеть ее у нас в использовании», — подчеркнул посол.

Кроме того, по его словам, несмотря на поддержку Будапештом территориальной целостности Украины, отношения с Москвой также важны для Венгрии.

«Когда Россию загоняют в угол, у них складывается впечатление, что весь мир против них. И их реакция временами бывает очень резкой, поэтому мы всегда поддерживаем отношения с Россией», — сказал Ийдярто.

Согласно договору, заключенному между венгерскими властями и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Россия предоставит Венгрии в три этапа 2 миллиона доз вакцины для прививки 1 миллиона человек. Вакцинация «Спутником V» в Венгрии стартовала в начале февраля.