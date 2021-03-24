Пользователи соцсетей отыскали неожиданный кадр, который сняли спутники сервиса Google Maps, на нем человек на окраине Харькова справляет нужду в кустах

Google выпустил дудл в честь украинской антарктической станции видео уже стало вирусным. На нем видно, что мужчину сфотографировали в Холодногорском районе на улице Соколовский напротив дома № 36. Там были большие заросли кустарников, а в доме, недалеко от которого присел харьковчанин, выходящие на улицу окна заложены кирпичом.

Google указал дату съемки кадра — июль 2015 года.

Сейчас компания уже наложила фильтры на фото и размыла его, поэтому понять, что там изображено, невозможно.

Местные жители в соцсетях шутят, что найти мужчину по изображению, которое осталось на видео, нетрудно.

«Станет новой "местной" звездой на Сортировке», «Его все равно уже узнали», — написали они в комментариях к видео.

Другие харьковчане говорят, что это видео демонстрирует и другую проблему. На фотографиях Google Maps изображен частный сектор в черте города, однако дороги там совсем нет, только грунтовая, с ямами. Один из пользователей рассказал, что он показал видео своему иностранному другу, и первое, что того удивило, было именно состояние дорог.