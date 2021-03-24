Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с призывом к послам стран «большой семерки» и ЕС поддержать Киев в его якобы стремлении строго соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.
Также считается, что именно существенные западные санкции сыграли решающую роль в том, что активные боевые действия были прекращены, а конфликт не перешёл на другие регионы Украины, отметил эксперт.
«Пока на Донбассе не установится мир в настоящем смысле слова, в том числе с определением статуса ныне неподконтрольных Киеву территорий, этот вопрос будет подниматься на всех международных площадках, где обсуждается тема европейской безопасности», — констатировал Бышок.
Специалист добавил, что Украина всё же ближе к ЕС, чем к США, а европейские страны не заинтересованы в переходе донбасского конфликта из холодного в горячее состояние.
Полностью интервью можно прочитать здесь.