Война в Донбассе по своей длительности, интенсивности и количеству жертв является крупнейшей в Европе за последние два десятилетия. На Западе существует консенсус о принципиальной роли России как в начале, так и в продолжении этого конфликта. Об этом рассказал политолог Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Станислав Бышок: На риторику Байдена России не стоит обращать внимание © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Ермак выступил с призывом к послам стран «большой семерки» и ЕС поддержать Киев в его якобы стремлении строго соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.

Также считается, что именно существенные западные санкции сыграли решающую роль в том, что активные боевые действия были прекращены, а конфликт не перешёл на другие регионы Украины, отметил эксперт.

«Пока на Донбассе не установится мир в настоящем смысле слова, в том числе с определением статуса ныне неподконтрольных Киеву территорий, этот вопрос будет подниматься на всех международных площадках, где обсуждается тема европейской безопасности», — констатировал Бышок.

Специалист добавил, что Украина всё же ближе к ЕС, чем к США, а европейские страны не заинтересованы в переходе донбасского конфликта из холодного в горячее состояние.

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