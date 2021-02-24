Байден говорит о защите территориальной целостности Украины. Об этом же говорили все западные официальные лица на протяжении последних лет. Поскольку ничего не изменилось, трудно назвать выступление американского лидера на мюнхенской конференции по безопасности каким-то особым знаком, считает кандидат политических наук Станислав Бышок

- Станислав, как вы считаете, насколько существенно, чем и как может угрожать Европе, ЕС и трансатлантическому союзу США и Европы Россия? Почему именно ее в качестве угрозы демократии назначил президент США Джо Байден?

— В американском и европейском истеблишменте есть консенсус относительно угрозы глобальному Западу со стороны России.

Угроза эта, как считается, носит «гибридный» характер и связана не только и не столько с собственно военной силой, сколько в коррумпировании тех или иных западных политиков в своих интересах, включая экс-президента Трампа, и распространении дезинформации, подрывающей веру населения Европы и Северной Америки в демократические институты своих стран.

Правда, есть различие в оценке степени предполагаемой угрозы: представители академии оценивают её существенно ниже, чем политики.

Президент Байден в своей мюнхенской речи назвал всего две страны в качестве угрозы трансатлантическому союзу — Китай и Россию. Причём если Китай фигурирует в качестве скорее экономической проблемы, то Россия — проблема и информационная, и военная.

- Почему именно Украина названа Байденом «жизненно важным вопросом для Европы и США»?

— Война на Донбассе по своей длительности, интенсивности и количеству жертв является крупнейшей в Европе за последние два десятилетия. На Западе существует консенсус о принципиальной роли России как в начале, так и в продолжении этого конфликта.

Также считается, что именно существенные западные санкции сыграли решающую роль в том, что активные боевые действия были прекращены, а конфликт не перешёл на другие регионы Украины.

Пока на Донбассе не установится мир в настоящем смысле слова, в том числе с определением статуса ныне неподконтрольных Киеву территорий, этот вопрос будет подниматься на всех международных площадках, где обсуждается тема европейской безопасности.

Что касается фразы о «жизненной важности» территориальной целостности Украины не только для Европы, но и для США, то это традиционная американская риторика.

Как и запомнившаяся всем фраза про то, что «Америка вернулась». Речи президентам пишут профессионалы.

- Как вы прогнозируете развитие дальнейших отношений по линии США — Россия?

— Как справедливо отмечает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, для танго нужны двое. В вопросе сегодняшних международных отношений всё осложняется тем, что основной танец Вашингтон танцует с Пекином, а не с Москвой.

Хотя при взгляде из России может появиться иллюзия, что именно с Москвой. В такой асимметрии, впрочем, есть и свои плюсы.

В американских аналитических центрах называют именно Китай принципиальным противником для США в обозримом будущем. Россию скорее маркируют как уходящую великую державу — ту, которая пока ещё может причинить какие-то локальные неудобства глобальному Западу, но её время постепенно уходит в силу демографических и экономических факторов.

Такой прогноз для русского уха крайне некомфортен, вот и президент Путин недавно заявил, что Россия ещё не достигла своего пика.

Следуя прогнозам собственных аналитиков, руководство США могло бы снизить своё давление на Россию и попробовать каким-то образом включить её в ряды глобального Запада для коллективного противостояния растущему Китаю.

Но здесь есть множество проблем, включая амбиции Москвы быть равным партнёром. Кроме того, торгово-экономические связи США с Китаем гораздо значительнее, чем с Москвой.

И здесь возникает парадокс: с одной стороны, Вашингтон может продолжать санкционное давление на Россию или на отдельных российских чиновников, но в этом нет особого смысла ввиду того, что принципиальной угрозой считается Китай; с другой стороны, против Китая вводить какие-то существенные санкции оказывается себе (точнее, своим гражданам) дороже, учитывая, что, например, производство даже медицинских масок, необходимых в период пандемии коронавируса, в США получилось бы существенно дороже, чем в Китае, откуда Америка их и импортирует.



- Каким образом в модель европейской демократии вписываются действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и его Офиса по бессудному закрытию оппозиционных власти украинских каналов и опять же бессудному аресту (наложению санкций) на имущество главного оппозиционера власти Виктора Медведчука?

— Украина видится на Западе как страна, которая, во-первых, совершила демократическую революцию во имя того, чтобы стать частью евроатлантического сообщества и выйти из сферы влияния России, и которая, во-вторых, подверглась агрессии со стороны России именно за это.

Также на Западе обратили внимание на то, как открыто и без эксцессов прошли прошлые президентские выборы и как власть легко перешла от Порошенко к Зеленскому.

Это стало дополнительным аргументом в пользу того, что страна находится на правильном пути и её следует поддерживать.

Россия же, согласно евроанлантическому консенсусу, всему этому старается всячески препятствовать, в том числе через доступные информационные каналы, которые в известной риторике принято называть исключительно дезинформационными.

Здесь Украина воспринимается как ещё одна страна, которая подверглась «гибридной» агрессии Москвы — вместе с британцами, проголосовавшими за выход из ЕС, или американцами, выбравшими Трампа.

Такой информационной — или дезинформационной, по их версии, — кампании необходимо ставить преграды, вплоть до закрытия каналов. И здесь уже никто не будет разбираться, что больше повлияло на это решение офиса Зеленского — предполагаемая пророссийскость каналов или всё-таки их оппозиционность.

Аналогичным образом видится и ситуация с активами бизнесмена Виктора Медведчука, который воспринимается как проводник интересов России — «страны-агрессора», по версии Киева.

- Как вы считаете, на какие действия толкает своими заявлениями президент США Байден украинскую власть и самого Зеленского?

— Президент Байден говорит о защите территориальной целостности Украины. Об этом же говорили все американские и европейские официальные лица на протяжении последних лет.

Поскольку ничего не изменилось, трудно назвать выступление американского лидера на мюнхенской конференции по безопасности каким-то особым знаком для украинской власти.

Кроме того, Украина всё же ближе к ЕС, чем к США, а европейские страны не заинтересованы в переходе донбасского конфликта из холодного в горячее состояние.

- Как вы расцениваете в этой связи последние заявления и решения украинских властей?

— Трудно представить, что, останься Трамп на второй срок, Зеленский опасался бы его гнева из-за закрытия оппозиционных украинских телеканалов или вопроса об имуществе бизнесмена Медведчука.

Поэтому не стал бы связывать последние заявления и решения украинских властей с риторикой нового американского президента.

- Насколько серьезно российское руководство должно отнестись к заявлениям президента США Байдена по всему комплексу поднятых им тем?

— Была такая история в 2014 году, когда тогдашний президент США Обама, выступая на Генассамблее ООН, высказался о России в таком контексте, который Москва восприняла как приравнивание страны к лихорадке Эбола и исламскому терроризму.

Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда связался со своим американским коллегой Джоном Керри и спросил, что эти слова Обамы значат, на что получил ответ: «Не обращай внимания».