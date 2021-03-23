Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос заявил, что нардеп от президентской фракции «Слуга народа» Николай Тищенко со своим партнером Куликом В. подделали документы и украли у банка недвижимость, не вернув кредиты на сумму 2 миллиона долларов. Об этом Лерос сообщил на своей странице в Facebook 23 марта

Открутить ухо: Тищенко и Комарницкий планировали отомстить Леросу © скриншот с видео "NEWSONE"

Он также опубликовал ответ на свое обращение из Офиса генпрокурора, в котором говорится, что указанным расследованием занималось Голосеевское управление полиции, которое 21 февраля 2020 года закрыло дело. Затем следователь подал ходатайство о продлении сроков предварительного расследования, в удовлетворении которого было отказано. В июле 2020-го следователь повторно закрыл дело.

Ранее Лерос обнародовал записи разговоров якобы Тищенко и «смотрящего» по Киеву Дениса Комарницкого. После публикации первой части стало известно, что «слуга народа» якобы замял через Ермака скандал с хищениями при строительстве Подольско-Воскресенского моста, а во второй части Комарницкий и Тищенко обсуждают планы мести Леросу.