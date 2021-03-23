«Дело закрывали дважды, последний раз через суд, который тоже не устоял перед интересами банды [президента Украины Владимира] Зеленского. Причем после моего депутатского обращения прокурор установил, что дело в первый раз закрыли необоснованно и преждевременно, а вот суд Зеленского решил не продлевать сроки досудебного расследования, ведь это кум [главы Офиса президента Андрея] Ермака», — заявил депутат.
Он также опубликовал ответ на свое обращение из Офиса генпрокурора, в котором говорится, что указанным расследованием занималось Голосеевское управление полиции, которое 21 февраля 2020 года закрыло дело. Затем следователь подал ходатайство о продлении сроков предварительного расследования, в удовлетворении которого было отказано. В июле 2020-го следователь повторно закрыл дело.
Ранее Лерос обнародовал записи разговоров якобы Тищенко и «смотрящего» по Киеву Дениса Комарницкого. После публикации первой части стало известно, что «слуга народа» якобы замял через Ермака скандал с хищениями при строительстве Подольско-Воскресенского моста, а во второй части Комарницкий и Тищенко обсуждают планы мести Леросу.