«Всё плохо»: власти Николаевской области ужесточают карантин
«Всё плохо»: власти Николаевской области ужесточают карантин
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«Сегодня состоялось внеочередное заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам государственная комиссия решила установить 00.00 (01.00 мск) 24 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов.

В стране действует так называемый адаптивный карантин. В зависимости от уровня заражения COVID-19 установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».

Сейчас в «красной» зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

 