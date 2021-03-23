Киевскую и Сумскую области Украины с четверга переведут в «красную» зону карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом 22 марта заявил министр кабмина Олег Немчинов в своем Telegram

«Всё плохо»: власти Николаевской области ужесточают карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В стране действует так называемый адаптивный карантин. В зависимости от уровня заражения COVID-19 установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».

Сейчас в «красной» зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.