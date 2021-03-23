«Сегодня состоялось внеочередное заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам государственная комиссия решила установить 00.00 (01.00 мск) 24 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов.
В стране действует так называемый адаптивный карантин. В зависимости от уровня заражения COVID-19 установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».
Сейчас в «красной» зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.