Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы указали на ряд недостатков в законопроекте о реформе Конституционного суда Украины. Об этом говорится в обнародованном комиссией 22 марта документе

Судьи КСУ не смогли поделить кресло отстраненного Тупицкого © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем не менее, отмечается, что проект «также содержит некоторые недостатки».

«Самое главное, законопроект не содержит положений о новой системе конкурсного отбора судей с привлечением международного компонента. <…>Текущие вакансии в Конституционном суде должны быть заполнены только после усовершенствования системы назначений», — подчеркнули в комиссии.

Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

После этого Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.