Согласно документу, эксперты приветствуют нововведения, касающиеся подачи конституционных жалоб, публичности и открытости конституционного производства, доступа к материалам дел, а также дисциплинарной ответственности судей и внутреннего функционирования Конституционного суда.
Тем не менее, отмечается, что проект «также содержит некоторые недостатки».
«Самое главное, законопроект не содержит положений о новой системе конкурсного отбора судей с привлечением международного компонента. <…>Текущие вакансии в Конституционном суде должны быть заполнены только после усовершенствования системы назначений», — подчеркнули в комиссии.
Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.