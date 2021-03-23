Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолигархизации в стране, как объявил его советник по вопросам экономики Олег Устенко. Об этом 22 марта сообщили на сайте офиса Зеленского

отметил Устенко.

По его словам, процесс деолигархизации неизбежен, цель Зеленского — проводить ее «широким фронтом». В числе первоочередных мер советник назвал амнистию капитала, судебную реформу и развитие конкуренции.

«У президента Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом», — заверил Устенко.

Ранее президент Украины рассказал, что правящая партия «Слуга народа» сталкивалась с противодействием со стороны олигархов и контролируемых ими СМИ, судей, а также некоторых депутатов и чиновников.