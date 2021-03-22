В 2020 году на спиртосодержащие напитки и сигареты жители Украины потратили 210,6 миллиарда гривен (567,2 миллиарда рублей). Такие данные приводит Госстат, передает УНН 22 марта

Коронакризис превратил украинцев в аптечных алкоголиков © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк данным ведомства, общая сумма потребительских расходов украинских граждан составила 2,9 триллиона гривен (7,8 триллиона рублей). Пищевые продукты и напитки обошлись украинцам в 1,1 триллиона гривен (2,96 триллиона рублей).

Еще 141 миллиард гривен (379,7 миллиарда рублей) был потрачен на одежду и обувь. На транспорт украинцам пришлось отдать 92 миллиарда гривен (247,8 миллиарда рублей), на здравоохранение — 165 миллиардов гривен (444,4 миллиарда рублей), на алкоголь и табак — 210,6 миллиарда.

Ранее Госстат сообщал, что за карантинный год Украина нарастила производство водки на 2%. Также довольно ощутимо возросло производство ликеров (на 11,1%) и слабоалкогольных напитков (на 5,7%).