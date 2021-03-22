Автор издания Украина.ру Николай Подкопаев объяснил, зачем крымский народ караимы делает «нос» своим традиционным пирожкам кибинай

По словам автора, такое блюдо, как кибинай (кибины), можно найти даже в Литве — именно караимам за него обязана литовская кухня.

«В 2017 году один из крымских блогеров посетил литовский Тракай. И обнаружил в меню местного караимского ресторана не просто кибинай, а крымский кибинай. Примечательно, что в меню это блюдо было также обозначено как янтык, что может ввести в заблуждение гурмана со стажем. Ведь янтык — это чебурек, жаренный на сухой сковороде», — отмечает автор.

Пирожки с носом и дань турецкому аге: чем угощает древний народ Крыма © karaikale.wordpress.com

«И если внимательно смотреть сюжет, можно увидеть странный "нос" на этих пирожках», — добавил автор.

Предназначение носа объясняется уже в другом сюжете на крымском канале СТВ.

«Делается такой вот "носик", называется, две дырочки. Мясо-то сырое, и нам нужно, чтобы оно [пропеклось]», — поясняла зампредседателя национально-культурного общества караимов Севастополя «Фидан» Виктория Габаева.

Подробнее о кулинарных традициях караимов читайте в статье на сайте Украина.ру.