По словам автора, такое блюдо, как кибинай (кибины), можно найти даже в Литве — именно караимам за него обязана литовская кухня.
«В 2017 году один из крымских блогеров посетил литовский Тракай. И обнаружил в меню местного караимского ресторана не просто кибинай, а крымский кибинай. Примечательно, что в меню это блюдо было также обозначено как янтык, что может ввести в заблуждение гурмана со стажем. Ведь янтык — это чебурек, жаренный на сухой сковороде», — отмечает автор.
Подкопаев пояснил, что в сюжете «Евпатория ТВ» от 2016 года, рассказывающем о местном караимском культурном обществе «Кардашлар», янтыками также называются пирожки, а не «чебуреки насухую».
«И если внимательно смотреть сюжет, можно увидеть странный "нос" на этих пирожках», — добавил автор.
Предназначение носа объясняется уже в другом сюжете на крымском канале СТВ.
«Делается такой вот "носик", называется, две дырочки. Мясо-то сырое, и нам нужно, чтобы оно [пропеклось]», — поясняла зампредседателя национально-культурного общества караимов Севастополя «Фидан» Виктория Габаева.
Подробнее о кулинарных традициях караимов читайте в статье на сайте Украина.ру.