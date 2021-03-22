Большинство украинцев (69%) считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, и только 16% имеют противоположное мнение. Таковы результаты социсследования Украинского института будущего (UIF), которые были представлены 22 марта. Трансляция велась в YouTube

Больше 90% украинцев выразили недовольство тарифами ЖКХ — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Кроме того, 56% респондентов уверены, что события развиваются в неправильном направлении не только в целом по стране, но и в их области, ещё 51% считают, что в их населённом пункте. При этом негативно настроенных в отношении развития событий в стране — 61% молодых людей от 18 до 24 лет и 71% людей свыше 55 лет», — говорится в материале.

Наиболее актуальными проблемами на Украине респонденты назвали низкий уровень зарплат и пенсий (37%), коррупцию (34%), высокие коммунальные тарифы (33%), военный конфликт в Донбассе (31%), рост цен (25%), безработицу (24%), пандемию коронавируса (20%), качество медицинских услуг и цены на лекарства (18%), непрофессионализм власти (16%) и состояние дорог (14%).

Социологическое исследование проводилось с 3 по 13 марта среди 2 400 респондентов старше 18 лет по всей Украине методом face-to-face по интерактивной анкете.