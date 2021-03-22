Сторонники праворадикала Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, при этом полиция предпочла не вмешиваться в происходящее.
«Что касается данной ситуации, то на самом деле здесь власти было выгодно довести ситуацию до того, чтобы возникла определенная картинка, определённый сюжет, который бы дискредитировал погромщиков», — сказал Кость Бондаренко.
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Ущерб Офису президента от действий националистов оценили в 72 тысячи долларов. За совершение противоправных действий — разбитие стекла на дверях здания Офиса президента — задержан уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, участник боевых действий в Донбассе и событий на Майдане 2014 года, член «Правого сектора»* Владислав Стафийчук.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.