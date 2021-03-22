Даже если Петр Порошенко не отдавал приказ громить Офис президента, то очевидно, что он уже не влияет на радикалов, которых еще вчера считал своей опорой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Сторонники праворадикала Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, при этом полиция предпочла не вмешиваться в происходящее.

«Что касается данной ситуации, то на самом деле здесь власти было выгодно довести ситуацию до того, чтобы возникла определенная картинка, определённый сюжет, который бы дискредитировал погромщиков», — сказал Кость Бондаренко.

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Штурм Банковой: два вывода © REUTERS, Valentyn Ogirenko Владислав Стафийчук.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.