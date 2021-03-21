Даже если Порошенко не отдавал приказ громить Офис президента, то очевидно, что он уже не влияет на радикалов, которых еще вчера считал своей опорой, считает политолог Кость Бондаренко

Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Сергея Стерненко.

Участники акции требовали отпустить Стерненко и уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы забросали здание пиротехникой, расписали оскорбительными надписями и пытались поджечь надпись «Президент Украины».

Замглавы МВД Антон Геращенко назвал экс-президента Петра Порошенко «заинтересованным лицом» в этих беспорядках.

- Константин Петрович, на ваш взгляд, кто стоял за погромщиками?

— Это должно установить следствие, если оно будет, потому что у нас, к сожалению, последнее время подобные акции проходят безнаказанно. Напрямую говорить о том, что именно Петр Порошенко является заказчиком достаточно сложно. Но там было немало организаций, которые связаны именно с Порошенко, ассоциируются с ним.

Например, «Демократична сокира», ветеранские организации «Майдана» и прочие. То, что произошло, в первую очередь бьет по Порошенко, поскольку выставляет его в крайне неприглядном свете. В политическом лагере Порошенко сегодня существует громадный кризис идей, кадров и кризис управленческой дисциплины.

Даже если Порошенко не отдавал приказ громить Офис президента, то становится очевидным, что он попросту не влияет на тех радикалов, которых еще вчера считал опорой своего политического лагеря.

"Зеленский - лох!" Радикалы напали на Офис президента Украины © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк - Восемь лет назад протестующие в Киеве тоже штурмовали администрацию президента Украины. А есть ли сейчас реальная угроза власти Владимира Зеленского?

— Нет, это два разных протеста. В то время эти акции были зародышем политического протеста. В то время Янукович стал терять контроль над улицей, сейчас контроль не потерян. У меня складывается такое впечатление, что даже то, что полиция стояла в стороне и наблюдала за тем, что происходит, показывает, что власти сейчас выгодно сказать: «Посмотрите на Порошенко, на кого он опирается».

- Некоторым эта акция напомнила и штурм Капитолия, за которым последовали репрессии против сторонников Трампа…

— Захват административных зданий во всем мире происходит приблизительно одинаково и внешне похоже друг на друга. Что касается данной ситуации, то на самом деле здесь власти было выгодно довести ситуацию до того, чтобы возникла определенная картинка, определённый сюжет, который бы дискредитировал погромщиков.

- Владимир Зеленский пытался взять под контроль нишу, которую занимал Петр Порошенко, то есть правый лагерь. Но события на Банковой, вероятно, показывают, что ему это не удалось?

— Ему частично удалось это сделать, потому что на Западе Украины рейтинг Зеленского вырос на шесть процентов поданным социологических исследований.

Андрей Золотарев о тех, кто заинтересован в нападении на офис Зеленского © Facebook, Золотарев Андрей

- Как Зеленскому следует ответить на акции радикалов?

— Власть, если она действительно хочет бороться с радикалами, то она должна собрать совещание Совета национальной безопасности и обороны в ближайшее время, где рассмотреть комплекс мер, направленных на борьбу с радикалами всех мастей, поскольку они уже превратились в раковую опухоль украинского общества.

*Деятельность организации запрещена в РФ