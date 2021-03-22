«Жду с нетерпением от вас — апологетов протеста, пылких поклонников свободы слова, которые выступили в поддержку российских пропагандистских медиа, предвзятых профессоров в области навешивания идеологических ярлыков, мастеров спорта международного класса в сидении одной ж***й на двух стульях, безупречных теоретиков, писателей с большой буквы — примера, как надо правильно проводить акции. А для всех остальных — ждите новую Академию уличного протеста от движения "Гонор", мы иногда углубляемся в теорию, но всегда подкрепляем ее практикой», — говорится в сообщении.
Лидер движения Сергей Филимонов опубликовал на своей странице в Facebook фото с пачками сливочного масла «Рошен», иронизируя над попыткой возложить ответственность за акцию на экс-президента Украины Петра Порошенко и его сторонников.
«Наконец дошел транш за вчерашний "вандализм"», — написал он.
Также Филимонов опубликовал переписку с представителями компаний, которые якобы согласились отмыть здание Офиса президента от надписей за 12 тысяч гривен и поменять двери за 30 тысяч. Это отсылка к заявлению Банковой, которая оценила ущерб от протеста в 2 миллиона гривен.
Еще один участник акции Роман Ратушный в своем Facebook написал, что акция на Банковой стала следствием молчания президента Владимира Зеленского относительно «произвольных» приговоров.
«Акция была мирной. Ни один мусор (имеется в виду правоохранитель. — Ред.) не пострадал. [Глава МВД Арсен] Аваков хотел реализовать план "Капитолий", но не учел, что протестующим не нужно здание, в котором работают [замглавы ОПУ Андрей] Смирнов и [Олег] Татаров. Цель у людей была другая. Президент не хотел слышать? Он увидел», — написал он.
При этом Ратушный подчеркнул, что очистку Офиса президента нужно начинать изнутри, а не снаружи. Продолжение акции активист анонсировал 23 марта на очередном заседании суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Вечером 20 марта у Офиса президента прошла акция с требованием освободить осужденного за похищение одесского депутата экс-лидера одесского «Правого сектора»* Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон.
* Организация запрещена в РФ