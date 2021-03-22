Киевское неформальное молодежное движение «Гонор», которое украинские СМИ назвали организатором акции в защиту националиста Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта, пообещало новую акцию. Оно сообщило об этом в своем Telegram-канале «Гонор Київ»

Украинские националисты необычно «отметят» день рождения Стерненко сообщении.

Лидер движения Сергей Филимонов опубликовал на своей странице в Facebook фото с пачками сливочного масла «Рошен», иронизируя над попыткой возложить ответственность за акцию на экс-президента Украины Петра Порошенко и его сторонников.

«Наконец дошел транш за вчерашний "вандализм"», — написал он.

Также Филимонов опубликовал переписку с представителями компаний, которые якобы согласились отмыть здание Офиса президента от надписей за 12 тысяч гривен и поменять двери за 30 тысяч. Это отсылка к заявлению Банковой, которая оценила ущерб от протеста в 2 миллиона гривен.

Еще один участник акции Роман Ратушный в своем Facebook написал, что акция на Банковой стала следствием молчания президента Владимира Зеленского относительно «произвольных» приговоров.

«Акция была мирной. Ни один мусор (имеется в виду правоохранитель. — Ред.) не пострадал. [Глава МВД Арсен] Аваков хотел реализовать план "Капитолий", но не учел, что протестующим не нужно здание, в котором работают [замглавы ОПУ Андрей] Смирнов и [Олег] Татаров. Цель у людей была другая. Президент не хотел слышать? Он увидел», — написал он.

При этом Ратушный подчеркнул, что очистку Офиса президента нужно начинать изнутри, а не снаружи. Продолжение акции активист анонсировал 23 марта на очередном заседании суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Вечером 20 марта у Офиса президента прошла акция с требованием освободить осужденного за похищение одесского депутата экс-лидера одесского «Правого сектора»* Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон.

* Организация запрещена в РФ