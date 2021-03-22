Задержанному на субботней акции у офиса президента Украины в Киеве сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия. Об этом 21 марта заявил его адвокат Дмитрий Мазурок, передает «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости»)

Кость Бондаренко о том, кому выгоден штурм Офиса президента © РИА Новости, Нина Зотина Владу Сордо, которого полиция задержала после акции в поддержку активиста Сергея Стерненко у офиса президента… уже сообщили о подозрении без присутствия адвоката», — сказал Мазурок.

Дело Сордо, скорее всего, рассмотрят во второй половине 22 марта или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева, задержанному инкриминируют хулиганство с использованием оружия. По словам Мазурка, защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Стерненко состоялся в Киеве у офиса президента Украины в субботу. В ходе акции радикалы жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала эти действия как хулиганство, один участник был задержан. Ущерб, нанесенный зданию в ходе акции в субботу, предварительно оценили в $72 тысячи.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ