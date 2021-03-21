Возможная операция российской армии по принуждению киевского режима к миру не должна завершаться взятием Киева, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру 19 марта

Российская армия вмешается в военный конфликт в Донбассе если войска киевского режима пойдут в наступление на позиции Донецка и Луганска, полагает эксперт.

«Было бы логичнее идти не до Киева, а до Одессы, до Днепропетровска и до конца всей территории Новороссии. Ну или хотя бы до Мариуполя», сказал Безпалько.

«Мирный план» по Донбассу. Зачем Киев изобрёл новый миф © скриншот видео "Нromadske"

По разного рода косвенным признакам можно судить, что население юго-восточных областей, исторической Новороссии, все равно остается русским и тяготеет к России, подвергаясь при этом дискриминации со стороны Киева, добавил он.

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