Российская армия вмешается в военный конфликт в Донбассе если войска киевского режима пойдут в наступление на позиции Донецка и Луганска, полагает эксперт.
«Было бы логичнее идти не до Киева, а до Одессы, до Днепропетровска и до конца всей территории Новороссии. Ну или хотя бы до Мариуполя», сказал Безпалько.
По его словам, естественно было бы «расширить сферу влияния Донецкой и Луганской народных республик с целью хотя бы отодвинуть от них военную угрозу со стороны Киева».
По разного рода косвенным признакам можно судить, что население юго-восточных областей, исторической Новороссии, все равно остается русским и тяготеет к России, подвергаясь при этом дискриминации со стороны Киева, добавил он.
Интервью Безпалько можно прочитать на нашем сайте.