Алекса выложила снимок в длинной белой блузке, где явно видно ее интересное положение. Известно, что отец будущего ребенка — возлюбленный исполнительницы, фитнес-инструктор Вячеслав Дайчев.
«В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни. Пришло время приятной суеты. Выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи для нашего ангелочка», — написала Алекса.
На снимке внимательные фолловеры заметили обручальное кольцо на безымянном пальце певицы. В середине прошлого года ходили слухи, что пара решила порвать, однако чуть позже Алекса опубликовала в сети снимок кольца с подписью «Я сказала да».
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Певица Алекса, настоящее имя Александра Чвикова, родилась в Донецке. В 2004 году в возрасте 16 лет артистка пришла на российский проект «Фабрика звезд-4», где у нее завязался роман с рэпером Тимати. После проекта исполнительница заключила контракт с композитором Игорем Крутым.
Сейчас Алексе 32 года, для нее ребенок, которого она сейчас ждет, будет первым, а у ее партнера Дайчева есть сын от предыдущих отношений.