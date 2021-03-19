Украинская певица Анастасия Приходько встала на защиту участницы «Евровидения-2021» от России Манижи, активно критикуемой в сети. Попутно Приходько рассказала об отношении к ней российского продюсера Иосифа Пригожина у себя в Instagram 18 марта

По словам украинской исполнительницы, в Маниже, которая родилась в Таджикистане, она узнает себя образца 2009 года, когда тоже участвовала в «Евровидении» от России. Приходько акцентировала внимание на том, что в адрес новой участницы конкурса постоянно летит критика и недоуменные вопросы, почему уроженка Таджикистана представляет РФ. Вы не европейцы: Приходько разочаровалась в украинцах © Facebook, Анастасія Приходько | Facebook, Анастасія Приходько | Перейти в фотобанк

«В свое время я слушала то же самое, песня на двух языках, при чем тут украинский припев, она же украинка! И больше всех на эту тему вонял тогда именно жабоподобный Пригожин! Обвиняя меня в расизме, сам-то является расистом! Ибо всячески показывал неуважение к моему национальному происхождению», — заявила Приходько.

Она написала, что российский продюсер ежегодно предъявляет ей какие-то претензии накануне каждого «Евровидения»

«Каждый божий год в период "Евровидения" он засыпает и просыпается с именем моим на устах!!! И с какими-то новыми обвинениями в мой адрес. В любом случае, смирись, победителей не судят, Валерия проиграла, и поехала я!» — завершила свой спич Приходько.

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Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.