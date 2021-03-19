Предприниматели Киева и Полтавы, где вводятся жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса, устроили протест под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом 19 марта сообщает «РБК-Украина»

Представители «Save ФОП» протестуют против локдауна, который вводят в городах с завтрашнего дня.

«Сейчас несколько десятков человек протестуют под КГГА. Затем предприниматели планируют выйти на Майдан, а потом пойти под Кабмин и Офис президента. Участники протеста требуют отменить решение об усилении карантина в столице», — говорится в сообщении.

Минкульт Украины требует у Кличко возмещения убытков из-за локдауна © Facebook, Олександр Ткаченко

Сообщается также, что аналогичные акции проходят в Николаеве и Краматорске (Донецкая область).

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Мэр Львова Андрей Садовый не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта. Также локдаун вводят в Киеве, Полтаве и Тернополе.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.