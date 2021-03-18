Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутри страны действуют те, кто является врагом независимости украинского государства, и против них у него есть отдельная стратегия борьбы. Его слова прозвучали 18 марта на брифинге после встречи в Киеве с лидером Литвы Гитанасом Науседой. Трансляцию вели украинские телеканалы

По словам Зеленского, в стране есть лица, которые борются с государством, пытаются разрушить его независимость.

«Я давал присягу защищать нашу страну, суверенитет. Стратегия очень простая внутри страны — мы перекроем кислород всем людям, которые рушат независимость нашей страны. Не словами, а действиями <…> Сегодняшние действия вы видите против людей, у которых, кроме паспорта Украины, больше ничего украинского нет. Это моя стратегия, и я ее доведу до конца», — сказал он.

Глава государства добавил, что Москва якобы ведет информационную войну против Киева и что закрытие украинских оппозиционных каналов укладывается в логику борьбы с таким вмешательством извне.

Ранее решением Совета нацбезопасности и обороны, подписанным Зеленским, были лишены эфира несколько телеканалов, которые связывают с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и одним из ее лидеров Виктором Медведчуком. Позднее против самого Медведчука и еще нескольких человек были введены санкции. В ОПЗЖ назвали данные действия власти политическим преследованием.