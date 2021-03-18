Президента Международной федерации футбола (ФИФА) призвали отреагировать на присуждение стадиону Тернополя имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича. Об этом 17 марта сообщил в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский

«В результате нашего обращения Центр Симона Визенталя направил официальное письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с призывом отреагировать на присуждение стадиону Тернополя имени нацистского военного преступника Романа Шухевича. Ожидается, что ФИФА укажет Украинской футбольной ассоциации на невозможность проведения футбольных матчей на тернопольской арене, пока она не будет переименована в духе устава ФИФА», — написал Долинский.

В начале марта горсовет Тернополя принял решение присвоить городскому стадиону имя командира УПА*, нацистского коллаборанта Романа Шухевича. Посол Израиля на Украине Джоэль Лион призвал отменить переименование. Власти польского города Замосць заявили о разрыве партнерства с властями Тернополя. Зачем "зоотечественники" в Украине прославляют Шухевича и врут про СС © Public Domain

Центр Симона Визенталя (неправительственная организация по борьбе с проявлениями антисемитизма. — Ред.) обратился к властям Тернополя с требованием пересмотреть это решение. В пресс-службе горсовета ответили, что решение остается неизменным.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ.