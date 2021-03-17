Украина никогда не допустит нормальных отношений с Крымом и будет всячески вредить его жителям. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института нового общества Василий Колташов

По словам Колташова, дипломатического решения вопроса водной блокады в краткосрочной и среднесрочной перспективе ждать не стоит. Алексей Мартынов: Крым постепенно избавится от тяжелого наследия Украины © РИА Новости, Нина Зотина

«Если украинские политики постоянно заявляют, что они ведут войну против России, и у них есть бесконечные претензии, касающиеся Крыма, как можно рассчитывать на то, что они пойдут на переговоры, решат частный вопрос и прекратят водную блокаду? Это невозможно», — заявил он.

Колташов отметил, что проблему водной блокады, технические вопросы экономической связи Крыма с приграничными украинскими регионами, вопросы поставки продуктов и другие проблемы удастся решить, лишь когда «бандеровское государство потерпит крах».

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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 млрд рублей.