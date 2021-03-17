Германия имеет «моральный долг» перед Украиной в прекращении так называемой российской аннексии Крыма. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передало 16 марта издание Berliner Zeitung

Алексей Мартынов: Крым постепенно избавится от тяжелого наследия Украины © РИА Новости, Нина Зотина сказал Мельник.

По его словам, Крым имел трагическую роль в этой колониальной истории, поскольку Германия дважды оккупировала Крым военными средствами за последнее столетие.

Он также добавил, что в ходе немецкой оккупационной кампании были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 тысяч крымских евреев.

Посол считает, что Германия и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые можно и нужно использовать, чтобы заставить Россию отказаться от Крыма.

Ранее Мельник назвал «предателями украинского народа» премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония Штефана Вайля и его коллегу из земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлу Швезиг за призыв отказаться от санкционной политики в отношении Москвы.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.