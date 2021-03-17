«Моральный долг Федеративной Республики [Германия] положить конец незаконной оккупации Крыма следует прежде всего из всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны», — сказал Мельник.
По его словам, Крым имел трагическую роль в этой колониальной истории, поскольку Германия дважды оккупировала Крым военными средствами за последнее столетие.
Он также добавил, что в ходе немецкой оккупационной кампании были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 тысяч крымских евреев.
Посол считает, что Германия и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые можно и нужно использовать, чтобы заставить Россию отказаться от Крыма.
Ранее Мельник назвал «предателями украинского народа» премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония Штефана Вайля и его коллегу из земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлу Швезиг за призыв отказаться от санкционной политики в отношении Москвы.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.