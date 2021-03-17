Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак открестился от причастности к переговорам о передаче наличных, якобы зафиксированным на «пленках Медведчука – Суркова». Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода»* 16 марта

Ранее, 15 марта, интернет-издание «Обозреватель» обнародовало вторую часть так называемых пленок Медведчука—Суркова.

В них Виктор Медведчук и Владислав Сурков обсуждают якобы попытку экс-главы Службы безопасности Украины (на момент записи разговора — заместителя главы СБУ) Василия Грицака связаться с министром обороны ДНР Владимиром Кононовым (упоминается в разговоре как «Царь») для того, чтобы обсудить с представителем пророссийских формирований в Донбассе схемы поставки наличных на неподконтрольные Киеву территории, в частности в Дебальцево. «Пленки Медведчука»: в Раде планируют создать следственную комиссию © rada.gov.ua

По его словам, он действительно контактировал с Кононовым, когда обсуждался обмен пленными, однако не обсуждал никакие денежные вопросы.

«Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому самому Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой вообще "наличности" речь не шла», — заявил Грицак.

Он добавил, что речь идет о целенаправленных попытках дискредитации, поскольку на Украине продолжается борьба против «российской пятой колонны» и «страны-агрессора».

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.